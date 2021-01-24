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الصين تسجل 172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط تفشي المرض شمال البلاد

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الصين تسجل 172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط تفشي المرض شمال البلاد الصين تسجل 172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط تفشي المرض شمال البلاد

مصراوي Masrawy

07:03 ص الأحد 24 يناير 2021

بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسط جهود متواصلة لإحتواء حالات تفشي جديدة في شمال البلاد.

وذكرت احصائيات لجنة الصحة الوطنية في البلاد أن من بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 80 حالة في مقاطعة هيلونججيانج شمال شرقي الصين على طول حدود الصين مع ، وهي أحدث نقطة ساخنة لعودة ظهور الفيروس بعد أشهر من الاحتواء الناجح إلى حد كبير.

كما تم الإبلاغ عن عشرة حالات في مقاطعة جيلين القريبة، حيث تم ربط عدد متزايد من الحالات مرة أخرى بهيلونججيانج.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم اكتشاف جميع الحالات خلال الحجر الصحي الطبي واختبارات الحمض النووي الإلزامية.

كما أعلنت مقاطعة خبي، التي تحيط بالعاصمة بكين، عن 19 حالة جديدة، حيث استمر تفشي المرض المحلي الذي بدأ في عاصمة المقاطعة شيجياتشوانج في أوائل يناير في الانتشار في أنحاء المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

كما أبلغت شنغهاي وبكين عن ثلاث حالات إصابة جديدة بكوفيد -19 وحالتين محليتين على التوالي.

وانخفضت الأرقام عن ما كانت عليه أمس السبت حيث تم تسجيل 206 حالات، والذي يصادف أيضا الذكرى السنوية الأولى لإغلاق عام 2020 لووهان مركز تفشي الفيروس الأولي.

وتأتي الزيادة الطفيفة في الإصابات المحلية في الفترة التي تسبق احتفالات السنة القمرية الجديدة التي تشهد عادةً أكبر هجرة بشرية سنوية في العالم حيث يسافر ملايين الأشخاص إلى ديارهم ليكونوا مع أسرهم.

وحثت السلطات الصينية الأسبوع الماضي مواطنيها على عدم القيام برحلات "غير ضرورية" إلى ميقط رأسهم للعام القمري الجديد لمنع انتشار أحدث التفشيات، التي تم احتواؤها حتى الآن في المدن الكبرى، إلى المناطق الريفية.

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مصراوي Masrawy

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