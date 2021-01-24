حدث ليلاً| انخفاض إصابات كورونا ومد حالة الطوارئ 3 أشهر

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 573 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126176 حالة حتى اليوم.

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وزير قطاع الأعمال: أمامنا شهر لتصفية "الحديد والصلب" ولم نتلق أي اقتراحات

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن إعلان تصفية شركة حلوان الحديد والصلب لن يكون قبل 3 أسابيع أو شهر حتى تنتهي إجراءات تسجيل الشركة الجديدة، وباب الحوار المجتمعي حول التصفية مفتوح خلال هذه الفترة.

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تبدأ بعد ساعات.. الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح الأحد 24 يناير 2021.

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"التجارب قاربت على الانتهاء".. الصحة تكشف عن لقاح جديد لكورونا من جرعة واحدة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه تم وضع خطة للبدء في التطعيم بلقاح كورونا غدًا في المستشفيات، مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية ستكون الفئة الأولى على رأس أولويات الوزارة ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن .

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أستاذ جهاز هضمي يكشف حقيقة علاج كورونا بالأعشاب الطبية: "علم وليس عطارة"

كشف الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، عن تفاصيل وجود أعشاب طبية تقي وتعالج من فيروس كورونا المستجد.

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​عودة الدراسة والامتحانات وأزمة كورونا.. 15 قرارًا لـ"الأعلى للجامعات" في اجتماع السبت

أصدر المجلس الأعلى للجامعات، خلال الاجتماع الشهري، بجامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات، عدة قرارات مهمة بشأن الدراسة في ظل جائحة كورونا.

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​نائب بـ"الشيوخ": مشروعات الاستزراع السمكي تسد احتياجات السوق المحلي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن مشروعات الاستزراع السمكي والاهتمام بتطوير البحيرات الموجودة في مصر ستكفي لسد احتياجات السوق المحلية فضلًا عن تحقيق وفرة للتصدير للخارج.

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في أول مكالماته مع زعماء.. بايدن يتحدث مع قادة بريطانيا وكندا والمكسيك

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مع قادة كندا وبريطانيا والمكسيك في أولى مكالماته الرئاسية منذ تنصيبه هذا الأسبوع.

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قراصنة يحتجزون سفينة تركية قبالة السواحل النيجيرية

هاجم قراصنة يوم السبت سفينة حاويات تركية تحمل اسم "موزارت" أثناء إبحارها في خليج غينيا، قبالة سواحل نيجيريا.

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قصف للبوليساريو يستهدف معبر " الكركارات" والجيش المغربي يرد

قصف مقاتلو جبهة البوليساريو مساء يوم السبت بالصواريخ والقذائف بشكل عنيف معبر "الكركارات" الحدودي الذي يربط الصحراء الغربية بموريتانيا ويصدر المغرب من خلاله منتجاته إلى إفريقيا.

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مظاهرات ضد القمع الأمني في تونس والحكومة تمدد حظر التجول

تظاهر مئات التونسيين، اليوم السبت، في العاصمة ومدن أخرى احتجاجًا على القمع الأمني وللمطالبة بسياسة اجتماعية أفضل، وذلك عقب أيام من الاحتجاجات الليلية شهدت أحداث عنف وتوقيف المئات.

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"فوضى الأيام الأخيرة".. تقارير تكشف "مؤامرات" ترامب لقلب نتائج الانتخابات

مع بداية شهر يناير، وقبل أيام فقط من تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة؛ حاك الرئيس السابق دونالد ترامب، مؤامرات تهدف لقلب نتائج الانتخابات الماضية، والتي خسر فيها أمام جو بايدن، إلا أن محاولاته تلك لم يكتب لها النجاح، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "الجارديان".

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