وكيل "نقل النواب": المشروعات القومية تطور غير مسبوق في تاريخ المصريين

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مصراوي Masrawy

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد تطورًا غير مسبوق في كافة الملفات، قائلًا: "مفيش يوم بيعدي إلا وفيه افتتاح مشروع جديد أو إعلان مشروع قومي آخر يعود بالنفع على المواطن المصري".

وأشار النائب، اليوم السبت، في بيان له تعليقًا على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات في بورسعيد منها مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ومشروع تطوير مراكز الألبان، إلى أن مثل هذه المشروعات يكون لها تأثير كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، والعمل أيضًا على زيادة موارد مصر من العملة الصعبة بتخفيض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.

ولفت قرقر، إلى أن أهم ما يميز المشروعات القومية في كافة القطاعات وتحديدًا في عهد الرئيس السيسي، أن العمالة المشاركة فيها كلها مصرية خالصة، مؤكدًا أن مردود ذلك يمثل أهمية كبيرة في الحد من زيادة معدلات البطالة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وهو ما يعد حفاظًا على الأمن القومي للبلاد.