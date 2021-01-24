أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​​أميرة أبوشقة: رسائل الرئيس خارطة طريق لبناء دولة عصرية

Print
​​أميرة أبوشقة: رسائل الرئيس السيسي خارطة طريق لبناء دولة عصرية ​​أميرة أبوشقة: رسائل الرئيس خارطة طريق لبناء دولة عصرية

مصراوي Masrawy

04:00 ص الأحد 24 يناير 2021

أشادت أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، بالإنجازات والأرقام التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح للمشروعات التنموية التي تجري في في مختلف المجالات، اليوم خلال افتتاح مشروعات الاستزراع السمكي في بورسعيد.

وأكدت في بيان لها، أن ماعرضه الرئيس من رسائل هو خارطة طريق للتنمية في مختلف المجالات لإقامة دولة عصرية حديثة.

وأضافت في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن ماتحدث عنه الرئيس من تطوير وتحديث لمختلف الأقاليم والقرى المصرية حلم يتحقق على أرض الواقع بفضل سياسات واستراتجيات حديثة تواكب أحدث النظم العالمية، وتضع نصب أعينها الاهتمام بالإنسان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أداء مشرف.. السيسي يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد الخروج من مونديال اليد

أداء مشرف.. السيسي يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد الخروج من مونديال اليد

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

شبكة عيون الإخبارية