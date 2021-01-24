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محاكمة متهم في قضية "خلية ميكروباص حلوان" الأحد

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محاكمة متهم في قضية "خلية ميكروباص حلوان" الأحد محاكمة متهم في قضية "خلية ميكروباص حلوان" الأحد

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأحد 24 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "خلية ميكروباص حلوان".

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها؛ الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.

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