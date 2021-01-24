موجز "سبق" الأسبوعي.. استنكار شديد للهجمات الحوثية و6 ملايين يعودون للدراسة وساكن جديد للبيت الأبيض

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"فيصل بن فرحان" يؤكد تميز العلاقة بواشنطن.. وإشادة عالمية بمشروع برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، حيث استنكر مجلس الوزراء بشدة العمليات الإرهابية للحوثيين، فيما أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن أن علاقة الرياض بواشنطن متميزة، بينما إيران غير جادة في الحوار، وأشادت منظمة الصحة العالمية بالمدينة المنورة مدينة صحية، وستة ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة، وساكن جديد للبيت الأبيض.

مجلس الوزراء: المملكة تدين بشدة استمرار الميليشيا الحوثية بخرق اتفاق استوكهولم

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

وفي مستهل الجلسة قدّر مجلس الوزراء ما أكده صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله - خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي مع 160 شخصية قيادية وريادية، يمثلون 36 دولة، حول الدور الذي قامت به السعودية -ولا تزال- في إطار تعزيز التنمية، ودعم استقرار المنطقة، والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، والعمل على إحلال الأمن والسلام، وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء والأصدقاء في مجتمع الأعمال، ومشاركتهم الفرص الاستثمارية الكبرى والمشروعات الجديدة في السعودية ضمن ما توفره (رؤية 2030).

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أمير الرياض عن "جائزة الملك عبدالعزيز للجودة": خبرة ودقة في العمل التكريمي

عبّر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عن سعادته برعاية حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن المناسبة تنم عن خبرة ودقة في العمل التكريمي الذي نسعى إليه جميعًا.

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"فيصل بن فرحان": علاقاتنا مع واشنطن تاريخية.. وإيران ليست جادة في الحوار

أكد الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية، أن السعودية لها علاقة تاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تعاملت في علاقاتها مع إدارات جمهورية وديمقراطية.

وقال الفيصل: "إدارة الرئيس جو بايدن ستقيّم الملف اليمني، وستعرف أن أهدافنا تتقاطع معهم، والعائق هم الحوثيون. وسننسق مع إدارته في هذه الجهود"، نافيًا وجود اتصالات مع بشار الأسد".

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انطلاقة الفصل الثاني.. وزير التعليم يوجّه رسالة للطلاب والمعلمين

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ رسالة للطلاب والمعلمين، خلال هذا الأسبوع مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، وقال الوزير: "أبنائي الطلاب والطالبات، زملائي المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، مع بداية الفصل الدراسي الثاني نجدّد ثقتنا بعطائكم وتميّزكم الذي لا حدود له في مواصلة نجاح #التعليم_عن_بُعد، وتحقيق تطلعات قيادتنا -أعزّها الله-، ورؤية وطننا الغالي، والعمل معًا لتعزيز نواتج التعلّم".

وعاد اليوم ستة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد، حيث أنهت وزارة التعليم استعداداتها كافة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، من خلال منصة مدرستي، وقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات دروس في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية.

https://sabq.org/JHZMYn

120 ألفًا في "التعليم المستمر" يواصلون تعليمهم "عن بُعد"

قالت وزارة التعليم، خلال هذا الأسبوع، إنها تقدم خدمة التعليم المستمر إلى قرابة 120 ألف طالب وطالبة في كل المراحل الدراسية عن بُعد في الفصل الدراسي الثاني، من خلال 2.713 مدرسة للتعليم المستمر للبنين لجميع المراحل، والبنات للمرحلة الابتدائية.

https://sabq.org/jkhY5x

"الصحة": تسجيل 197 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 203

أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت 23 يناير 2021، تسجيل 197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 366185 حالة، وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 203 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 357728 حالة ولله الحمد.

https://sabq.org/L9wN5b

بالصور.. عيادات مركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها للسوريين

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس 178 مريضًا بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 32 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 29 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 38 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 16 مريضًا، وراجع 19 مريضًا عيادتي الأسنان.

https://sabq.org/6YVRLx

"التحالف": إحباط عمليتيْن إرهابيتيْن لـ"الحوثي" .. تدمير زورق وطائرة مفخخة دون طيار

أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليتيْن إرهابيتيْن حاولت الميليشيا الحوثية تنفيذهما، ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد تمّ تدمير زورق مُفخّخ في جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة كانت تستهدف المملكة.

https://sabq.org/NYvSPx

إفريقيا تسجل أكثر من 3 ملايين و81861 حالة وفاة

أفاد المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، بأن عدد الإصابات المسجلة في القارة الإفريقية بلغ 3337028 حالة مؤكدة، وذكر المركز في بيان له اليوم أن القارة الإفريقية سجلت إلى غاية مساء الخميس الماضي 81861 حالة وفاة، من جراء فيروس كورونا المستجد وذلك منذ بداية ظهوره خلال شهر مارس الماضي.

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"الصحة العالمية" تشيد بمشروع برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة

أشادت منظمة الصحة العالمية بعد اعتماد المدينة المنورة مدينة صحية بمشروع برنامج المدن الصحية الذي نفذته جامعة طيبة بالمدينة المنورة بإشراف إمارة المنطقة ومشاركة عددٍ من الوزارات والهيئات والمديريات، بالإضافة إلى قطاعات عدة من المدينة المنورة ممثلة بقطاعات الأمن والصحة والتعليم والقطاع البلدي والخدمي والقطاع الثالث والجمعيات الخيرية.

https://sabq.org/PqkhMx

أمير عسير للمنقذ "الشهري": باسم أهالي المنطقة بيض الله وجهك

كرّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، البطل "عامر موسى الشهري" الذي أنقذ طفلاً من موت محقق في سيول أحد أودية مركز أحد ثربان أثناء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة الفترة القريبة الماضية، وتصدر عناوين الصحف والبرامج التلفزيونية.

https://sabq.org/6p4N89

برفقة عائلته.. "بايدن" يدخل البيت الأبيض لأول مرة رئيسًا للولايات المتحدة

وصل الرئيس الـ46 للولايات المتحدة جو بايدن إلى البيت الأبيض الأربعاء الماضي، ترافقه عائلته، بعد مرور ساعات قليلة على أدائه القسم الدستوري.

وتفصيلاً، تقدمت سيارة ليموزين تُقلُّه خلف فرقة استعراضية، ووسط موكب عسكري، باتجاه أطراف المقر الرئاسي في العاصمة واشنطن التي تحولت خلال النهار إلى ما يشبه ثكنة عسكري، واجتاز الرئيس الديمقراطي الأمتار الأخيرة سيرًا على الأقدام محاطًا بزوجته جيل، وبقية عائلته.

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"بايدن": نواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب كورونا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تواجه حاليًا أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب ما تشهده البلاد من تفشٍّ لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في كلمة له في البيت الأبيض على هامش توقيعه قرارات تنفيذية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية، تختص بالمساعدة الاقتصادية المرتبطة بالجائحة، وحماية الأيدي العاملة من الضرر نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.

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