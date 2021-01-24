أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأسبوع في 13 صورة: البيت الأبيض يحتفي بساكنه الجديد.. و"" يغادره للمرة الأخيرة

Print

الأسبوع في 13 صورة: البيت الأبيض يحتفي بساكنه الجديد.. و

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. أُقيمت مراسم تنصيب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن، في الوقت الذي غادر فيه الرئيس السابق دونالد البيت الأبيض للمرة الأخيرة رئيسًا.


1- دونالد ترامب يودِّع البيت الأبيض للمرة الأخيرة رئيسًا قبل صعوده للمروحية

94fd3e38cd.jpg
2- المروحية التي تقلُّ "ترامب" في رحلته الأخيرة تحلق مغادرة فوق نصب واشنطن التذكاري

50b55302c8.jpg
3- البيت الأبيض يشعل الألعاب النارية احتفالاً بساكنه الجديد

9c0b47d6e5.jpg
4- الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته وأفراد الأسرة يشاهدون الألعاب النارية من شرفات البيت الأبيض

6001f7a3bf.jpg
5- رؤساء الولايات المتحدة السابقون ينتظرون الرئيس "بايدن" عند قبر الجندي المجهول

890ea4c126.jpg
6- السناتور الأمريكي برني ساندرز يجلس في انتظار حفل التنصيب الرئاسي ويظهر عليه الشعور بالبرودة الشديدة

f6fe04fb49.jpg
7- لافتة أحد شوارع نيويورك بعد تعديلها بواسطة فنان محلي لتصبح "رحل ترامب.. بعيدًا"

e42d520b08.jpg
8- متسابق على دراجته النارية خلال المرحلة الثانية عشرة من رالي دكار بين ينبع وجدة في صحراء الخلابة

50645fbbc9.jpg
9- الشفق القطبي حاضر في سماء لابلاند في فنلندا

e78612a762.jpg
10- تدفُّق الحمم البركانية من جبل ميرابي في جزيرة جاوة في إندونيسيا

7b5581a8f9.jpg
11- مبنى الحاكم العام وقد تضرر إثر زلزال بقوة 6.2 درجة في ماموجو بإندونيسيا

ae82529dd7.jpg
12- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أثناء مغادرته مكتبه

f80f0c0490.jpg
13- سنجاب يتناول حبة بندق في جو قارس البرودة في كييف بأوكرانيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية

قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية

قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية

قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية

"بلينكن" يتعهد بطمأنة المجتمع الدولي بعد هزات "ترامب"

"بلينكن" يتعهد بطمأنة المجتمع الدولي بعد هزات "ترامب"

"شتاء السعودية" في حائل.. باقات نموذجية تجذب عشّاق الصحراء

"شتاء السعودية" في حائل.. باقات نموذجية تجذب عشّاق الصحراء

شبكة عيون الإخبارية