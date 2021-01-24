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قصف للبوليساريو يستهدف معبر " الكركارات" والجيش المغربي يرد

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قصف للبوليساريو يستهدف معبر " الكركارات" والجيش المغربي يرد قصف للبوليساريو يستهدف معبر " الكركارات" والجيش المغربي يرد

مصراوي Masrawy

01:11 ص الأحد 24 يناير 2021

نواكشوط - (د ب أ):
قصف مقاتلو جبهة البوليساريو مساء يوم السبت بالصواريخ والقذائف بشكل عنيف معبر "الكركارات" الحدودي الذي يربط الصحراء الغربية بموريتانيا ويصدر المغرب من خلاله منتجاته إلى إفريقيا.

وأفاد شهود عيان ومسافرون عبر المعبر أن صواريخ وقذائف استهدفت منطقة المعبر وسقط بعضها وانفجر في محيط المعبر. ولم ترد حتى الأن تقارير عن إصابات.

وذكر الشهود أن المغرب رد على مصادر القصف وتحرك طيرانه العسكري تجاه المكان وشوهد بالقر ب من بلدة " إينال " الموريتانية المتاخمة للصحراء الغربية. وهذه اول مرة يقصف فيها مقاتلو البوليساريو معبر " الكركارات" الحدودي بعد سيطرة المغرب الكاملة عليه في نوفمبر الماضي.

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