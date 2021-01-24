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"جنايات القاهرة" تُحاكم عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها اليوم

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"جنايات القاهرة" تُحاكم عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها اليوم "جنايات القاهرة" تُحاكم عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها اليوم

مصراوي Masrawy

01:00 ص الأحد 24 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الفنانة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها عمدًا.

وأمرت نيابة البساتين الجزئية، في وقت سابق بإحالة الممثلة عبير بيبرس إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامها بقتل زوجها إثر خلافات وقعت بينهما.

وبسؤال المتهمة فى التحقيقات، أقرت بوقوع مشادة كلامية بينها وبين زوجها، تطورت إلى مشاجرة، سقط إثرها الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم عرض المتهمة على النيابة التي قررت حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

بداية الحادث بورود بلاغ لقسم شرطة البساتين، من شخص يفيد بوفاة نجله "ع.س"، 42 سنة، صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله "عبير وهبة نجيب" وشهرتها "عبير بيبرس"، 35 سنة، بقتله، كما اتهمها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كانت بحوزة المجنى عليه.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال والد المجني عليه قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم.

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