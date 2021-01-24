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الإثارة تجمع الاتحاد والنصر .. والاتفاق بوابة الأهلي لخطف الصدارة

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الإثارة تجمع الاتحاد والنصر .. والاتفاق بوابة الأهلي لخطف الصدارة الإثارة تجمع الاتحاد والنصر .. والاتفاق بوابة الأهلي لخطف الصدارة
في افتتاح الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الإثارة تجمع الاتحاد والنصر .. والاتفاق بوابة الأهلي لخطف الصدارة

تنطلق اليوم الأحد، منافسات الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بأربع مواجهات مرتقبة، لعل أبرزها "الكلاسيكو" الذي يجمع الاتحاد وضيفه النصر .

أبها - القادسية
يلتقي أبها وضيفه القادسية عند الساعة 3:55 مساء، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، حيث يحتل أبها المركز التاسع بـ 20 نقطة، متقدمًا على القادسية العاشر بنقطة واحدة.

الفتح - الرائد
يستضيف الفتح الحادي عشر بـ 18 نقطة نظيره الرائد الرابع عشر بـ 13 نقطة عند الساعة 5:55 مساء، على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء.

الاتحاد - النصر
وفي لقاء الكلاسيكو "قمة الجولة" يلتقي الاتحاد الرابع بـ 24 بضيفه النصر السابع بـ 20 نقطة عند الساعة 6:40 مساء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

الاتفاق - الأهلي
يحل الأهلي الثالث بـ 26 نقطة ضيفًا على الاتفاق السادس بـ 21 نقطة عند الساعة 8:10 مساء، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

مباريات الاثنين
تستكمل منافسات الجولة 15 غدًا الاثنين بأربعة لقاءات، الباطن صاحب المركز الثالث عشر بـ 13 نقطة يستضيف العين صاحب المركز الأخير بـ 10 نقاط عند الساعة 3:30 مساء، والتعاون الخامس بـ 21 نقطة يواجه ضمك الخامس عشر بـ 12 نقطة عند الساعة 3:40 مساء، ويحل الهلال المتصدر بـ 29 نقطة ضيفًا على الفيصلي الثاني عشر بـ 15 نقطة عند الساعة 6:15 مساء، وتختتم الجولة بمواجهة الوحدة الثامن بـ 20 نقطة والشباب الثاني بـ 26 نقطة عند الساعة 6:45 مساء.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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