خميس مشيط.. وفاة مواطنة تُعمِّق جراح أسرة وتُجدِّد مطالبهم بالبحث عن مفقود منذ 7 سنوات

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يعاني اعتلالات نفسية وعائلته سألت عنه جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى

جدَّدت وفاة مواطنة بحادث سير يوم أمس على طريق تندحة مطالب أبنائها بالبحث عن والدهم المفقود منذ 7 سنوات بعد اختفائه إثر خروجه من منزله بخميس مشيط عام 1436هـ، ولم يتمكنوا من الوصول إليه طوال السنوات الماضية، وقد كان يعاني اعتلالات نفسية.

وناشد "محمد"، ابن المفقود سعد علي الشهراني، عبر "سبق" الجهات الأمنية مساعدتهم بتكثيف البحث عنه، ومساعدتها في العثور على والدهم، بعد أن فُقد قبل سنوات بخميس مشيط، ولم يُعثر له على أثر. وقد تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، مشيرًا إلى أن والده يعاني اعتلالات نفسية.

وأضاف بأنهم بحثوا عنه في كل مكان، ولم يتم العثور عليه؛ فتم إبلاغ قسم الشرطة. وناشد عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم: 0534098588

وبيّن أن والدته "زوجة المفقود" توفيت أمس الأول إثر حادث على تندحة؛ فعمق ذلك جراحهم في وفاة والدتهم وفقدان والدهم طوال هذه السنوات.مفقود خميس مشيط