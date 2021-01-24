حدد زعيم عربي.. تعرف على الضيف الأسوأ لملك الحوارات لاري كينج

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قال: ليس من السهل الحديث معه

عُرف المذيع ومقدم البرامج الشهير، لاري كينج، الذي رحل عن دنيانا مساء أمس، بكونه ملك الحوارات، فقد سجل الراحل نحو 40 ألف مقابلة حوارية مع كبار مشاهير الولايات المتحدة والعالم، على مدار مسيرته المهنية التي امتدت لنحو 60 عامًا.

وتميزت حوارات "كينج" بالعمق والقوة والإمتاع، فضلاً عن كونها أجريت مع كبار الشخصيات السياسية والفنية والرياضية والاجتماعية في الولايات المتحدة والعالم.

وفي مقابلة سابقة مع شبكة "CNN" الأمريكية، اعترف المذيع الأسطوري بأن أسوأ ضيف حل على برنامجه كان الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، وقال "كينج" عن الزعيم الليبي إنه كديكتاتور فهو من بين الأسوأ، ولكن كضيف فهو الأسوأ من بين جميع من استضافهم، معللاً ذلك بأنه ليس من السهل الحديث معه، على حد قوله.

واستضاف "كينج" الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، أثناء زيارته الأولى للولايات المتحدة عام 2009م، وذلك قبل عامين من اندلاع الثورة الليبية. ووصف "القذافي" نفسه حينها بأنه قائد الثورة الليبية، وليس قائدًا للبلاد، وهو الأمر الذي أثار تعجب المذيع الأمريكي الراحل.

لاري كينج معمر القذافي