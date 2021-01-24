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تسجِّل 680 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و49 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 680 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و49 حالة وفاة تسجِّل 680 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و49 حالة وفاة
"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 126176 ومغادرتهم المستشفيات

مصر تسجِّل 680 إصابة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس السبت خروج 573 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126176 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 680 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 161143 حالة، من ضمنهم 126176 حالة تم شفاؤها، و8902 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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