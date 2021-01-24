مظاهرات في ألمانيا للمطالبة بإطلاق سراح نافالني

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

برلين - (د ب أ)

تظاهر حوالي ألفي شخص في برلين، للمطالبة بالإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني المعتقل في روسيا.

وذكر متحدث باسم الشرطة مساء اليوم، أن مسيرة تحمل لافتة "الحرية من أجل نافالني" مرت على السفارة الروسية ببرلين وانتهت أمام بوابة براندنبورج.

وقال المتحدث إن المسيرة مرت "بلا مشاكل".

وفي دوسلدورف أيضًا تظاهر 200 شخص لصالح نافالني في ساحة السوق، وقالت الشرطة إن المسيرة بدأت بمائة مشارك وتسير بصورة سلمية وخالية من المشاكل حتى الآن، ويحافظ المشاركون فيها على مسافات آمنة وفقا للتعاليم الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.

وكان نافالني تعرض للقبض عليه بعد عودته الاثنين الماضي من ألمانيا إلى روسيا وحكم عليه في إجراء قضائي عاجل بالسجن ثلاثين يومًا.

وتردد السلطات مزاعم بأن نافالني انتهك متطلبات الإبلاغ عن تحركاته في قضية جنائية سابقة، ببينما كان يعالج في ألمانيا بعد تسممه بمادة نوفيتشوك التي تؤثر على الأعصاب.

وصرح نافالني البالغ 44 عامًا، بأن إجراءات القضاء لها دوافع سياسية.