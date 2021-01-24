معارضون روس يدعون لفرض عقوبات على معاوني بوتين

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مصراوي Masrawy

لندن - (د ب أ)

دعا ساسة روس معارضون بارزون، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على المشاركين في نظام حكم القلة من معاوني وأصدقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب قمع المعارض أليكسي نافالني.

وقال أبرز هؤلاء المعارضين وهو جاري كاسباروف في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، مساء السبت: "اسحبوهم لأسفل، استهدفوا أصولهم. توقفوا عن ممارسة الألعاب الدبلوماسية مع المافيا".

وقال إن الوسائل لتجميد أصول أصدقاء بوتين المليارديرات في الغرب موجودة بالفعل.

ودعا بطل العالم السابق في الشطرنج جارى كاسباروف، إلى استخدام أداة العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد كاسباروف: "لا يمكننا حماية أليكسى نافالني الآن. لكن يمكننا الكفاح من أجل ما يكافح نافالني من أجله. روسيا حرة".

ويستهدف هذا التحرك تسهيل العقاب السياسي على مثل هذه الجرائم. وبالإضافة إلى ذلك، يجب فرض حظر دخول بالنسبة للأفراد.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.