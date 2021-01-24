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إصابات كورونا في العالم تقترب من 98.5 مليون حالة

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إصابات كورونا في العالم تقترب من 98.5 مليون حالة إصابات كورونا في العالم تقترب من 98.5 مليون حالة

مصراوي Masrawy

11:25 م السبت 23 يناير 2021

نيويورك - (د ب أ)

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 98 مليونًا و451 ألفا و240 حالة، حتى الساعة السابعة بالتوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) الذي يسببه 2 مليون و113 ألفًا و939 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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