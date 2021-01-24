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إصابة سيدتين في حريق داخل شقة سكنية بالقليوبية

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إصابة سيدتين في حريق داخل شقة سكنية بالقليوبية إصابة سيدتين في حريق داخل شقة سكنية بالقليوبية

مصراوي Masrawy

11:29 م السبت 23 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، على حريق داخل شقة سكنية بشارع عبد السلام زغلول بمنطقة أرض نوبار بحي غرب شبرا الخيمة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عمر حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع عبد السلام زغلول بمنطقة أرض نوبار بحي غرب شبرا الخيمة، ووجود حالتي إصابة.

جرى الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق، وبالفحص تبين أن الشقة بالطابق الثاني في عقار مكون من 4 طوابق بشارع عبد السلام زغلول بمنطقة أرض نوبار بحي غرب شبرا الخيمة ملك للمواطن مصطفى حسين، وأسفر الحريق عن احتراق كل محتويات الشقة، مع وجود حالتي إصابة لزوجة مالك الشقة "سارة.ز.ع" 33 سنة، وشقيقة مالك الشقة "روان. س.ح" 18 سنة، وجرى نقلهما لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة.

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