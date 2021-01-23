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مدير حديقة الحيوان: خروج زرافتي جنوب أفريقيا من الحجر الصحي

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مدير حديقة الحيوان: خروج زرافتي جنوب أفريقيا من الحجر الصحي مدير حديقة الحيوان: خروج زرافتي جنوب أفريقيا من الحجر الصحي

مصراوي Masrawy

11:15 م السبت 23 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

أكدت الدكتورة مها صابر مديرة حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزرافتين "شيكي" و"فرح" غادرتا الحجر الصحي، مشيرة إلى أنه تم التأكد من حالتهما الصحية وأظهرا تجاوبًا كبيرًا مع منزلهما الجديد.

واستقبلت حديقة الحيوان بالجيزة 22 ديسمبر الماضي، 3 زرافات من حديقة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا عن طريق التبادل.

وقالت صابر لـ"مصراوي"، إن حالة الزرافتين مستقرة ولكن لن يكونا متاحتين للجمهور نظرًا لصغر سنهما والخوف من التأثر السلبي من مداعبة الزوار، لافتة إلى أن الزراف من الحيوانات التي تتأثر سريعًا وتشعر بالخوف؛ ما قد ينتج عنه تصرف غير محسوب، وهو غير مرغوب فيه.

وتابعت مدير حديقة الحيوان: "تم مخاطبة المورد مرة أخرى لاستجالب ذكر أو اثنين من نفس الحديقة، طبقًا للاشتراطات والمواصفات الدولية"، مضيفة: "سبب وفاة الذكر كان بسب الضعف العام وسوء الطقس".

وأشارت صابر، إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ، داخل الحديقة سواء على الأفراد العاملين أو الحيوانات.​

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