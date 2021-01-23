ميدان الفروسية بحائل ينظم أول مزاد للخيل الأصيلة السبت 6 فبراير

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التسجيل يبدأ غدًا ويستمر أسبوعًا

يُنظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل أول مزاد للخيل الأصيلة (العربي- إنتاج) يوم السبت الموافق 24 / 6 / 1441، الموافق 6 / 2 / 2021م وذلك في موقع الميدان على طريق مدينتي حائل - القاعد في أول مزاد للخيل يُقام في منطقة حائل.

وسيكون تسجيل الجياد المشاركة في المزاد سيكون بدايةً من يوم غدٍ الأحد 11 / 6 / 1442 ولمدة تسعة أيام عن طريق ميدان الفروسية بحائل.

ويُعد المزاد أحد الروافد المهمة المنتظرة لمحبي تلك الرياضة العريقة؛ لحرص مربي ومُنتجي الخيل على اقتناء أفخر السلالات النادرة والمميزة.

ويتوقع مهتمون بسباقات الخيل بمنطقة حائل أن يُشكّل هذا المزاد الذي يُقام لأول مرة بالمنطقة، قاعدة أساسية يبنى عليها قوة سباقات السرعة في المواسم المقبلة.حائل ميدان الفروسية