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"ثورة حقيقية".. رئيس "نقل النواب" يشيد بقرارات بشأن إحلال جميع القطارات

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"ثورة حقيقية".. رئيس "نقل النواب" يشيد بقرارات السيسي بشأن إحلال جميع القطارات "ثورة حقيقية".. رئيس "نقل النواب" يشيد بقرارات بشأن إحلال جميع القطارات

مصراوي Masrawy

10:32 م السبت 23 يناير 2021

(مصراوي):

أشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح ؛ من أجل إحراز تقدم غير مسبوق في مجال مشروعات النقل؛ وآخرها الإعلان عن أنه سيتم إحلال جميع القطارات العاملة في السكك الحديدية بنهاية العام الحالي.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال بيان له اليوم السبت، أن هناك إصرارًا واضحًا على المضي قدمًا في مسيرة التنمية على الأصعدة كافة، من خلال مشروعات رائدة لربط أواصر الدولة المصرية عبر مشروعات النقل؛ سواء المحاور أو السكك الحديد ومترو الأنفاق ومشروعات متعددة بالموانئ.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتوقف عن التوجيه المستمر بإحداث طفرات في مجال النقل بمختلف قطاعاته، والتأكيد أنه إحدى أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة، عبر إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، والذي يربط بين مختلف وسائل النقل؛ سواء أكان ذلك للركاب أم البضائع .

وأشار النائب إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بالسكك الحديدية، وثيقة الصلة باستقطاب الاستثمار العالمي، الذي ينجذب على الفور إلى البلاد التي يعد من مقوماتها الأساسية، والتوسع في شبكات الطرق والكباري وتطوير وتجديد كل عناصر منظومة السكك الحديدية، وتطوير مترو الأنفاق، وإضافة المزيد من الخطوط مواصفات عالمية؛ حيث يجد بيئة خصبة في بلاد ميزتها الأساسية ستكون السيولة الملحوظة بين شرايينها الأساسية.

وأشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بأن تحتل المركز 90 في الترتيب العالمي لشبكة الطرق من المركز 118 إلى المركز 28، عقب تنفيذ 377 مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت 95.5 مليار جنيه، وتنفيذ 311 مشروعًا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 396.3 مليار جنيه، بخلاف إحداث تغيير شامل في مقدرات الدولة التي كانت الثانية في العالم التي لديها سكك حديدية بعد بريطانيا، من تدهور حال القطارات والمزلقانات، إلى المشروعات الرائجة بفضل القائد الذي لا يتوقف عن بناء مصر الحديثة.

وأكد النائب أن اللجنة تنظر بعين الفخر إلى تمكن البلاد تحت توجيهات القيادة السياسية، من تحقيق المعادلة الصعبة بتنفيذ مشروعات عملاقة لأول مرة في تاريخ مصر؛ خصوصًا أن ٩٥% من مساحة البلاد لم تكن مستغلة، حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأطلق شرارة العمل في معجزات تتحقق، متمثلة في مشروع القطار الكهربائي (السلام- العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 70 کیلومترًا، وتكلفة 1200 مليون دولار + 7 مليارات جنيه، كما بدأ ولأول مرة في مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 کیلومترًا، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 کیلومترًا، وبإجمالى تكلفة 2.695 مليار يورو.

واختتم رئيس لجنة النقل بتأكيده أن تجديد شرايين مصر الحيوية، والاستفادة من النهضة في دول العالم العظمى، التي قامت على مشروعات النقل والسكك الحديدية، لهو خطوة جديدة على طريق التنمية المستدامة الذي يرعاه ويمهده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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مصراوي Masrawy

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