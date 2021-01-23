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"قوى النواب" ترفع مقترحَين إلى وزير قطاع الأعمال لحل أزمة عمال "الحديد والصلب"

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"قوى النواب" ترفع مقترحَين إلى وزير قطاع الأعمال لحل أزمة عمال "الحديد والصلب" "قوى النواب" ترفع مقترحَين إلى وزير قطاع الأعمال لحل أزمة عمال "الحديد والصلب"

مصراوي Masrawy

10:31 م السبت 23 يناير 2021

(مصراوي):

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يجب أن تكون هناك حلول جذرية لحل أزمة العمال التي تم تصفية شركاتهم؛ مثل شركة الحديد والصلب والدلتا للأسمدة، للحفاظ على حقوق العاملين الذين أفنوا حياتهم في هذه الشركات.

وأضافت درويش، في بيان لها اليوم السبت، أنها تقدمت بمقترحَين إلى وزير قطاع الأعمال العام؛ لحل أزمة عمال شركة الحديد والصلب، وجاء المقترح الأول بأن تقوم وزارة قطاع الأعمال بإعادة تأهيل العاملين بالشركات التي تمت تصفيتها، وتوزيعهم على الشركات التابعة للوزارة، أما المقترح الثاني فهو حصول العاملين على معاش تكميلي حتى بلوغهم سن الستين، وحصولهم الفعلي على المعاش، في ظل وجود عمالة تتراوح أعمارها بين الـ35 والـ5، وهو ما يعني عدم مقدرتهم الحصول على معاش مبكر في ظل نصوص قانون التأمينات الجديد.

وأكدت وكيل اللجنة أنها ترفض قرار تصفية شركات القطاع العام؛ ولكن يجب إيجاد حلول لهؤلاء العمال الذين ليس لهم ذنب في هذا القرار، ومن الظلم أن يتحملوا تبعات إدارات سابقة وقرارات مفاجئة، لافتةً إلى إنه آن الأوان لتستفيد هذه العمالة من البرامج التي أعلنتها الحكومة لإعادة تأهيل العمالة وتدريبها.

وأوضحت درويش أن الحكومة لديها برامج لإعادة التأهيل، ووفقًا للتطوير المهني وتحديث التكنولوجيا يمكن الاستعانة بالعاملين بهذه الشركات التي أُغلقت وتوزيعهم على الشركات التابعة للوزارة.

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مصراوي Masrawy

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