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"لا حياة لمَن تنادي".. برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير الكهرباء لنقص المحولات في إدكو

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"لا حياة لمَن تنادي".. برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير الكهرباء لنقص المحولات في إدكو "لا حياة لمَن تنادي".. برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير الكهرباء لنقص المحولات في إدكو

مصراوي Masrawy

10:24 م السبت 23 يناير 2021

(مصراوي):

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، نائب إدكو وأبو حمص بالبحيرة، بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء والطاقة، بشأن ما يتعرض إليه مركز إدكو بمحافظة البحيرة من مشكلات في التيار تتسبب في مشكلات للأهالي.

وأشار النائب، في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم السبت، إلى أن مركز إدكو يوجد به عدد كبير من مصانع الغزل والنسيج، فضلًا عن المصانع الأخرى، إلا أنه يعاني أشد المعاناة؛ بسبب عدم انتظام التيار الكهربائي والانقطاع بشكل متواصل دون سابق إنذار للأهالي، نظرًا لعدم وجود محولات بالمدينة.

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات أن غياب المحولات تسبب في إتلاف الأجهزة وحرق المواتير وأجهزة الكمبيوتر وعدد كبير من المعدات، وعلى الرغم من تقديم العديد من الطلبات؛ فإنه لا حياة لمَن تنادي.

وتابع النائب: "الغريب في الأمر أن شركة توزيع الكهرباء بالبحيرة يديرها مدير مكتب رئيس الشركة، والذي لا يتجاوب مع طلبات المواطنين والمصنعيين محذرًا من أن استمرار غياب المحولات يمثل خطورة كبيرة على العديد من المصانع".

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مصراوي Masrawy

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