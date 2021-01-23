أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اشتباكات في القامشلي بين الجيش السوري و"قسد"

Print
اشتباكات في القامشلي بين الجيش السوري و"قسد" اشتباكات في القامشلي بين الجيش السوري و"قسد"

مصراوي Masrawy

10:16 م السبت 23 يناير 2021

دمشق - (د ب أ)

تشهد مدينة القامشلي في ريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، توترًا شديدًا بعد اشتباكات جرت اليوم السبت، بين فصائل موالية للقوات الحكومية السورية وعناصر قوات سورية الديمقراطية "قسد" ووحدات حماية الشعب الكردي.

وقالت مصادر محلية في محافظة الحسكة، إن اشتباكات متقطعة وتوترًا كبيرًا تشهدها المدينة بين مجموعات عناصر الدفاع الوطني التابع للحكومة السورية وبين عناصر وحدات حماية الشعب الكردي بعد اختطاف عناصر من الوحدات أحد أبناء عناصر الدفاع الوطني وقيام عناصر الدفاع الوطني باعتقال اثنين من عناصر الأسايش مقابل إطلاق سراح الشاب الذي اعتقل من قبل عناصر الوحدات.

وأكدت المصادر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بعد عملية اختطاف الشاب جرى تبادل إطلاق نار بين عناصر الدفاع الوطني وعناصر الوحدات الكردية والأسايش على أطراف حي حلكو بمدينة القامشلي، وامتداد الاشتباكات إلى أحياء البشيرية والأربوية، وسط تحركات من قبل قيادة القوات الروسية في مدينة القامشلي لتهدئة الأمور وتأمين إطلاق سراح الشاب وعناصر الأسايش".

وقالت مصادر إعلامية موالية للمعارضة في محافظة الحسكة، إن قوات قسد دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة القامشلي بعد الاشتباكات التي جرت مساء اليوم.

وتحاصر قوات قسد أحياء في مدينة القامشلي تحت سيطرة السورية منذ 13 يومًا وتمنع دخول المواد الغذائية والخروج من تلك الأحياء.

كما تحاصر قوات قسد المربع الأمني الذي يضم الدوائر الحكومية التابعة للحكومة السورية في محافظة الحسكة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

شبكة عيون الإخبارية