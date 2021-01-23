اشتباكات في القامشلي بين الجيش السوري و"قسد"

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دمشق - (د ب أ)

تشهد مدينة القامشلي في ريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، توترًا شديدًا بعد اشتباكات جرت اليوم السبت، بين فصائل موالية للقوات الحكومية السورية وعناصر قوات سورية الديمقراطية "قسد" ووحدات حماية الشعب الكردي.

وقالت مصادر محلية في محافظة الحسكة، إن اشتباكات متقطعة وتوترًا كبيرًا تشهدها المدينة بين مجموعات عناصر الدفاع الوطني التابع للحكومة السورية وبين عناصر وحدات حماية الشعب الكردي بعد اختطاف عناصر من الوحدات أحد أبناء عناصر الدفاع الوطني وقيام عناصر الدفاع الوطني باعتقال اثنين من عناصر الأسايش مقابل إطلاق سراح الشاب الذي اعتقل من قبل عناصر الوحدات.

وأكدت المصادر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بعد عملية اختطاف الشاب جرى تبادل إطلاق نار بين عناصر الدفاع الوطني وعناصر الوحدات الكردية والأسايش على أطراف حي حلكو بمدينة القامشلي، وامتداد الاشتباكات إلى أحياء البشيرية والأربوية، وسط تحركات من قبل قيادة القوات الروسية في مدينة القامشلي لتهدئة الأمور وتأمين إطلاق سراح الشاب وعناصر الأسايش".

وقالت مصادر إعلامية موالية للمعارضة في محافظة الحسكة، إن قوات قسد دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة القامشلي بعد الاشتباكات التي جرت مساء اليوم.

وتحاصر قوات قسد أحياء في مدينة القامشلي تحت سيطرة الحكومة السورية منذ 13 يومًا وتمنع دخول المواد الغذائية والخروج من تلك الأحياء.

كما تحاصر قوات قسد المربع الأمني الذي يضم الدوائر الحكومية التابعة للحكومة السورية في محافظة الحسكة.