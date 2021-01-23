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تبدأ بعد ساعات.. الجريدة الرسمية تنشر قرار بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

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تبدأ بعد ساعات.. الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر تبدأ بعد ساعات.. الجريدة الرسمية تنشر قرار بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

مصراوي Masrawy

10:23 م السبت 23 يناير 2021

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح الأحد 24 يناير 2021.

يأتي ذلك عقب موافقة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الخميس الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بالأغلبية على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 يناير 2021.

وجاء في نص قرار رئيس الجمهورية، أنه تم اتخاذ القرار نطرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزارء تمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 يناير 2021.

ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أراوح المواطنين وتفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارىء.

وجاءت موافقة المجلس بالأغلبية "وقوفًا" على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

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مصراوي Masrawy

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