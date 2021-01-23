برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تطبيق القوانين المستهدفة لتنمية المشروعات الصغيرة

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

تقدم المهندس أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن" عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول ما أسماء بـ"تراخي الوزارة" في تطبيق القوانين التي تهدف إلى تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال شلبي، إنه يوجد تراخي في تطبيق القوانين التي تهدف إلى تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كقانون تنظيم المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 وقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018.

وأشار "بهاء" أنه تلاحظ مؤخرًا أن هناك تقصير شديد من قبل وزارة التنمية المحلية في تفعيل تلك القوانين وعدم تنفيذها في كافة نواحي الجمهورية، حيث تلقينا العديد من شكاوى المواطنين بسبب عدم تطبيق تلك القوانين، والرد عليهم من قبل الجهات التابعة لوزاة التنمية المحلية بعدم وجود تعليمات بتطبيق تلك القوانين أو عدم وصول كتب دورية للأجهزة المحلية بتلقي طلبات تراخيص المحال العامة، وكذلك بشأن تراخيص عربات الطعام المتنقلة والتي تلاحظ إنتشارها في المدن العمرانية الحديثة، إلا أنها تعاني من الأجهزة المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية لعدم وجود تعليمات أو كتب دورية لتفعيلها ومنح التراخيص الخاصة بها.

وشدد "بهاء"، على أن تلك القوانين المستحدثة تسعى بشكل مباشر إلى المساهمة في التنمية المحلية والمجتمعية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وبدء توسيع الوعاء الضريبي، وضبط السوق وتنمية موارد الدولة، وفتح أفق لدخول استثمارات صغيرة ومتناهية الصغر، وأن وجود قصور في تطبيق القوانين سالفة الذكر يمس بشكل مباشر تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وطالب "بهاء" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والإدارة المحلية لبحثه ودراسته لإتخاذ مايلزم تجاهه.

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