أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

السجن 15 عامًا لمتهم بالاتجار في المخدرات بالمنيا

Print
السجن 15 عامًا لمتهم بالاتجار في المخدرات بالمنيا السجن 15 عامًا لمتهم بالاتجار في المخدرات بالمنيا

مصراوي Masrawy

09:50 م السبت 23 يناير 2021

المنيا - محمد النادي:

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، اليوم السبت، بالسجن المُشدد لمدة 15 عامًا على عامل زراعي داخل مدينة ملوي وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية بتهمة تكوين عصابة للإتجار في المواد المخدرة وتقديمها للمتعاطين.

وبرأت المحكمة، في القضية ذاتها، متهمًا آخر، وذلك في القضية رقم 13267 لسنة 2020 جنايات قسم ملوي والمقيدة برقم 2079 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا.

وقال مصدر قانوني، في تصريحات له اليوم، إن محكمة جنايات المنيا دائرة جنوب قضت بمعاقبة "إ.ع.ع" 29 عامًا، عاملًا زراعيًا، يقيم داخل مدينة ملوي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيهًا، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وتقديمها للمتعاطين، وبراءة "ع.ع.ا" 35 عامًا، عاملًا زراعيًا، ويقيم داخل مدينة ملوي، كان متهمًا في القضية ذاتها.

وأوضح المصدر القضائي، أن النيابة العامة عقب القبض على المتهمين وبحوزتهما المضبوطات أمرت بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على المعمل الجنائي للتأكد من كونها مخدرة من عدمه، مشيرًا إلى أن تقرير الجنائي أثبت بأن المواد المضبوطة من المواد المخدرة المحظور تداولها قانونًا.

وأشار المصدر، إلى أن هيئة المحكمة استندت في حكمها إلى الأدلة المتوافرة بين يديها وشهادة الشهود، وتقرير المعمل الجنائي الذي أثبت بأن المواد المضبوطة من المواد المخدرة المحظور تداولها قانونًا، كما استندت المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة والتي أثبتت صحة الواقعة بالكامل وأنها ضبطت تلك المواد المخدرة مع المتهمين خلال تفتيشهما في أول شهر أكتوبر من العام الماضي، وأنها بغرض البيع والتكسب من ورائها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

شبكة عيون الإخبارية