السجن 15 عامًا لمتهم بالاتجار في المخدرات بالمنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، اليوم السبت، بالسجن المُشدد لمدة 15 عامًا على عامل زراعي داخل مدينة ملوي وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية بتهمة تكوين عصابة للإتجار في المواد المخدرة وتقديمها للمتعاطين.

وبرأت المحكمة، في القضية ذاتها، متهمًا آخر، وذلك في القضية رقم 13267 لسنة 2020 جنايات قسم ملوي والمقيدة برقم 2079 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا.

وقال مصدر قانوني، في تصريحات له اليوم، إن محكمة جنايات المنيا دائرة جنوب قضت بمعاقبة "إ.ع.ع" 29 عامًا، عاملًا زراعيًا، يقيم داخل مدينة ملوي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيهًا، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وتقديمها للمتعاطين، وبراءة "ع.ع.ا" 35 عامًا، عاملًا زراعيًا، ويقيم داخل مدينة ملوي، كان متهمًا في القضية ذاتها.

وأوضح المصدر القضائي، أن النيابة العامة عقب القبض على المتهمين وبحوزتهما المضبوطات أمرت بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على المعمل الجنائي للتأكد من كونها مخدرة من عدمه، مشيرًا إلى أن تقرير الجنائي أثبت بأن المواد المضبوطة من المواد المخدرة المحظور تداولها قانونًا.

وأشار المصدر، إلى أن هيئة المحكمة استندت في حكمها إلى الأدلة المتوافرة بين يديها وشهادة الشهود، وتقرير المعمل الجنائي الذي أثبت بأن المواد المضبوطة من المواد المخدرة المحظور تداولها قانونًا، كما استندت المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة والتي أثبتت صحة الواقعة بالكامل وأنها ضبطت تلك المواد المخدرة مع المتهمين خلال تفتيشهما في أول شهر أكتوبر من العام الماضي، وأنها بغرض البيع والتكسب من ورائها.