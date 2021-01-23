عامان تنمية تسابق الزمن
أسهمت مبادرات إمارة منطقة عسير بقيادة الأمير تركي بن طلال، ولجنة إصلاح ذات البين، في إنهاء الخلافات بين الأهالي، والتي استمر بعضها...
يسير أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على نهج جده المؤسس الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود، وأبنائه البررة، والأسرة المالكة، وأخذ...
تصدرت منطقة عسير ريادة المشهد الحضري، مواكبة لرؤية المملكة 2030، في وقت استنفرت الجهات المختصة جهودها، في تطوير وإنجاز المشاريع التي...
خيمت أجواء الغبار مع تدني درجات الحرارة على محافظات منطقة الباحة وتدنت الرؤية إلى أقل من 3 كلم، فيما حجبت أشعة الشمس.واستقبلت طوارئ...
دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في مقرها الرئيسي بالرياض محطة مناخية آلية، تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الدقة وتقليص الفارق بين...
يقضي شباب منطقة الباحة من السراة وتهامة؛ هواية التطعيس على رمال مركز ناوان بقرية الثعبان في محافظة المخواة؛ ويعود ذلك للمناخ...
أشادت منظمة الصحة العالمية بعد اعتماد المدينة المنورة مدينة صحية بمشروع برنامج المدن الصحية الذي نفذته جامعة طيبة بالمدينة...