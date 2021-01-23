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الشرطة الروسية تقبض على محتجين خارج سجن نافالني

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الشرطة الروسية تقبض على محتجين خارج سجن نافالني الشرطة الروسية تقبض على محتجين خارج سجن نافالني

مصراوي Masrawy

09:23 م السبت 23 يناير 2021

موسكو - (د ب أ)

ألقت قوات الأمن الروسية، القبض على عدة محتجين تجمعوا خارج السجن الذي يقبع فيه المعارض البارز أليكسي نافالني.

ونشر فريق المعارض الروسى مقاطع على تطبيق "تيليجرام" مساء اليوم، يظهر فيها عناصر الشرطة الخاصة "أومون" في موسكو، وهم يضربون المتظاهرين ويركلون أشخاص على الأرض بينما يهتف المارة "عار".

وبعد تنظيم مظاهرة كبيرة في وسط المدينة بعد الظهر شارك فيها الآلاف، سار مئات الأشخاص لأكثر من ساعة إلى السجن الذي دخله نافالني شمال شرق العاصمة.

وسجل نشطاء الحقوق المدنية خلال الاحتجاجات في حوالي 100 مدينة روسية أكثر من 2200 شخص تم القبض عليهم حتى المساء، كما تم احتجاز يوليا زوجة نافالني في موسكو، لكن تم إطلاق سراحها لاحقًا.

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