سرقة وهتك عرض.. تحديد جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على "مُسنة العمرانية"

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 2 فبراير المقبل لبدء محاكمة المتهم بهتك عرض سيدة فى السبعين من عمرها داخل مسكنها بعد أن هددها بمطواه فى منطقة العمرانية بالجيزة.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم بهتك عرض المسنة من عمرها بمطواة "قرن غزال" وسرقة أموالها بالإكراه إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم واقع المجني عليها جنسيا بغير رضاها، ووضع سلاحا أبيض محل الاتهام الأخير على رقبتها فبث الرعب في نفسها، ومنع مقاومتها، وتعدى عليها.

كما سرق أموالا منقولة عبارة عن "مبلغ مالي قدره ستة آلاف جنيه، هاتف محمول ماركة سامسونج أبيض اللون" مملوكة للمجني عليها - سالفة الذكر بالاتهام الأول - كرها عنها، وذلك بأن قام بدخول مسكنها وإشهار السلاح الأبيض -انف البيان - صوبها مهددا إياها بإيذائها فبث الرعب في نفسها ومنع مقاومتها فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من إجبارها على تسليمه ممتلكاتها فترك ذلك الإكراه إثر جرح- والمبين وصفا بتقرير الطب الشرعى - و أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض ( مطواة قرن غزال) .

وكان معاون مباحث قسم شرطة العمرانية ضبط المتهم نفاذا لإذن النيابة العامة و بتفتيشه عثر بملابسه على مبالغ مالية وهاتف محمول على سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على نحو ما شهدت به الشاهدة الأولى وأقر بأن السلاح الأبيض استخدمه في ارتكاب الواقعة والمبالغ المالية والهاتف المحمول من متحصلات السرقة؛ وتوصلت تحرياته إلى صحة قيام المتهم بدخول مسكن الشاهدة الأولى بقصد السرقة ، وحال رؤيته الأخيرة هم فوقها ووضع السلاح الأبيض المضبوط على رقبتها فبث الرعب في نفسها ومنع مقاومتها وكشف عنها ملابسها فتمكن بتلك الوسيلة من مواقعتها جنسيا والاستيلاء .