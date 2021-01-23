جنوب سيناء تعلن ضوابط وشروط مسابقة الأمهات المثاليات

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء، عن تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية للعام الجاري، على مستوى ديوان عام المحافظة ومجالس المدن، لتكريمهن طبقًا للضوابط والشروط التي جرى وضعها.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم السبت، إنه جرى وضع عدد من الضوابط والشروط الخاصة باختيار الأم المثالية للعام الجاري على مستوى الديوان العام ومجالس المدن، ومنها أن تكون المتقدمة تعمل بالديوان العام للمحافظة، أو تعمل بأحد مجالس مدن المحافظة، ويكون لها قصة كفاح وعطاء واضحة في المجتمع.

وتابع المحافظ: لا يقل سن المتقدمة عن 50 عامًا، أو 45 عامًا للأمهات من أصحاب ذوي الهمم، ولا يزيد عدد الأبناء عن 5.

وعن المستندات المطلوبة، قال محافظ جنوب سيناء، تتضمن مستندات التقدم للالتحاق بالمسابقة، صورة من بطاقة الرقم القومي، وإقرار الحالة الاجتماعية مرفق بها شهادات ميلاد الأبناء ومؤهلاتهم الدراسية " صورة طبق الأصل"، أو شهادات تأهيل للأبناء من ذوي الهمم، ورقم تليفون للمتقدمة.

وأوضح المحافظ أنه سيجري تسليم المستندات المطلوبة في موعد أقصاه 7 فبراير المقبل، بمقر وحدة تكافؤ الفرص في مركز دعم المرأة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه سيجري تشكيل لجنة لفحص المستندات التي ستقدم لوحدة تكافؤ الفرص، لاختيار من تنطبق عليهم الضوابط والشروط بحيادية.