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نقيب الأشراف مهنئًا بعيد الشرطة: يقدمون ملاحم وطنية تجسد روح الوفاء والفداء للوطن

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نقيب الأشراف مهنئًا بعيد الشرطة: يقدمون ملاحم وطنية تجسد روح الوفاء والفداء للوطن نقيب الأشراف مهنئًا بعيد الشرطة: يقدمون ملاحم وطنية تجسد روح الوفاء والفداء للوطن

مصراوي Masrawy

09:07 م السبت 23 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

هنأ السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة المصرية البواسل بمناسبة العيد ال69 للشرطة، الذي يوافق ال25 من يناير كل عام.

وأشاد نقيب السادة الأشراف، بما قدمه ويقدمه رجال الجيش والشرطة من ملاحم وطنية جسدوا فيها روح الوفاء والفداء للوطن، من أجل حفظ الأمن والاستقرار، مقدمًا خالص التحية والاعتزاز لشهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة البواسل.

وثمن نقيب السادة الأشراف، الجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية ورجال الشرطة لحفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب والإفساد في البلاد.

وأكد السيد محمود الشريف، أن جهود وزارة الداخلية وأجهزة الأمن نجحت في كشف الكثير من المخططات الإرهابية التي تنفذها الجماعات والتيارات الإرهابية وتسعى لضرب استقرار الوطن ونشر الفوضى والعنف في كل مكان.

وطالب السيد الشريف، جميع فئات الشعب المصري بالتكاتف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لأداء دورها على أكمل وجه، والتصدي للشائعات المغرضة، والتي تسعى إلى الوقيعة مع مؤسسات الدولة الوطنية العريقة.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن تكون الشرطة المصرية مع رجال القوات المسلحة دومًا نموذجًا حيًا للحفاظ على الوطن والمواطنين من كافة التيارات المعادية.

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