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شبورة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد بالدرجات

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شبورة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد بالدرجات شبورة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد بالدرجات

مصراوي Masrawy

09:04 م السبت 23 يناير 2021

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد، طقسًا معتدلًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجة.

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