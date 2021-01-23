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وزارة الصحة التونسية: الوضع الوبائي في البلاد خطير

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وزارة الصحة التونسية: الوضع الوبائي في البلاد خطير وزارة الصحة التونسية: الوضع الوبائي في البلاد خطير

مصراوي Masrawy

08:54 م السبت 23 يناير 2021

تونس - (أ ش أ):

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، أن الوضع الوبائي خطير ويستوجب تشديد الردع والامتثال إلى كل الإجراءات والبرتوكولات الصحية، موضحة أن جميع المؤشرات تبرز تواصل انتشار ، مع تسجيل تصاعد في عدد الوفيات والحالات الخطرة وحالات الإيواء بالمستشفيات.

وأرجعت الناطقة التونسية - خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا تحت إشراف رئيس هشام المشيشي وبمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة العلمية وعدد من القيادات الأمنية - تدهور الوضع الوبائي، إلى عدم الالتزام والتقيد بالإجراءات التي تم اتخاذها والبرتوكولات الصحية الموضوعة في كل القطاعات وخاصة تواصل التجمعات والتظاهرات.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة التونسية، على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية الموضوعة، والتزام المواطنين بكل القرارات التي يتم الإعلان عنها والتحلي بالحذر واليقظة.

كما دعا أجهزة الدولة إلى التشدد في إنفاذ القانون وكل الإجراءات، وإحكام التنسيق بينها للتصدي لانتشار الوباء وكسر حلقات العدوى.

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