أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مناورة تجهز الهلال لملاقاة الفيصلي .. والبليهي والطريس يواصلان التأهيل

Print
مناورة تجهز الهلال لملاقاة الفيصلي .. والبليهي والطريس يواصلان التأهيل مناورة تجهز الهلال لملاقاة الفيصلي .. والبليهي والطريس يواصلان التأهيل

مناورة تجهز الهلال لملاقاة الفيصلي .. والبليهي والطريس يواصلان التأهيل

تلقى نادي الهلال ضربة قوية قبل مواجهة نظيره الفيصلي، المقرر إقامتها يوم الاثنين المُقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تمثلت بغياب الثنائي علي آل بليهي وفواز الطريس عن المباراة.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل أن اللاعبين أجريا مرانًا لياقيًا بالجري وأجريا تدريبات متنوعة بالكرة.

ويعاني بليهي بسبب إصابة عضلية أبعدته عن المشاركة في المباريات منذ الجولة الثامنة من عمر الدوري السعودي للمحترفين، حيث غاب عن الفريق في 6 مباريات، بينما فواز الطريس كان قد تعرض لإصابة عضلية منذ نحو أسبوعين.

ميدانيًا أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه "الفيصلي" مساء يوم بعد غدٍ الاثنين، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن نافل.

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، طبق خلالها الجهاز الفني عددًا من الجمل الفنية التـي يود انتهاجها في اللقاء، حيث فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزءٍ من الملعب.الهلال الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17

لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين

لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين

"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج

"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج

"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان

"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان

شبكة عيون الإخبارية