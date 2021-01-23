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الأمم المتحدة تؤكد دعمها لتنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا

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الأمم المتحدة تؤكد دعمها لتنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا الأمم المتحدة تؤكد دعمها لتنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا

مصراوي Masrawy

08:37 م السبت 23 يناير 2021

طرابلس - (د ب أ)
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجموعة العمل المعنية بالشؤون الأمنية والمنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، دعمهما الكامل لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية اليوم السبت.

وكانت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد اجتمعتا مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وذلك في 20 يناير الجاري.

وذكر البيان أن الرئاسة المشتركة أشادت بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حتى الآن، وكذلك بتفاني أعضائها وعملهم الجاد واستمرارهم في العمل على نحو متكاتف دعماً للشعب الليبي.

وبحسب البيان، فقد جدد المشاركون تأكيد التزامهم الكامل والمستمر بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 أكتوبر 2020 مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وحثت الرئاسة المشتركة القادة السياسيين الليبيين، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ وقف إطلاق النار، وإعطاء الأولوية لفتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلاً عن الإعادة الفورية لجميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وأكدت الرئاسة المشتركة مجددًا التزامها بتيسير عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من خلال تعزيز التعاون والدعم المستمر للعملية السياسية.

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