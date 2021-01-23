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منها تنفيذ نصف مليون حكم قضائى.. جهود الداخلية خلال أسبوع ()

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منها تنفيذ نصف مليون حكم قضائى.. جهود الداخلية خلال أسبوع (فيديو) منها تنفيذ نصف مليون حكم قضائى.. جهود الداخلية خلال أسبوع ()

مصراوي Masrawy

08:32 م السبت 23 يناير 2021

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط 1735 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1924 متهم، في حملات استمرت أسبوع.

وأسفرت الجهود عن ضبط بحوزة المتهمين كمية من مخدر الحشيش، وزنت 205٫241 كيلو جرام، كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 280٫227 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، وزنت 38،290 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون، وزنت 4٫461 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 27٫521 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو، وزنت 650 جرام، 45674 قرص مخدر مختلف الأنواع.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تنفيذ 536276 حكم قضائي، ضمت 2321 حكم جناية، 194709 حكم حبس، 262813 حكم غرامة، و76433 مخالفة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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