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صور.. ولادة قيصرية لـ"مصابة كورونا" حامل في توأم بالشرقية

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صور.. ولادة قيصرية لـ"مصابة كورونا" حامل في توأم بالشرقية صور.. ولادة قيصرية لـ"مصابة كورونا" حامل في توأم بالشرقية

مصراوي Masrawy

07:48 م السبت 23 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أجرى قسم النساء والتوليد بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.
أجرى العملية الدكتور أحمد شحتة والدكتور محمود النجار، ومن التخدير الدكتور أحمد الحجر، ومن قسم الأطفال والحضانات الدكتور أحمد سمير، ومن العناية الدكتور محمد عاشور ، والدكتور محمود صقر النائب الإداري ومنسق العمليات، بإشراف الدكتور أحمد عثمان، رئيس قسم النساء والتوليد.
ووضعت الأم توأم ذكر وأنثى، في حالة جيدة بالحضانة، والأم تحت الملاحظة في العناية المركزة.

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