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وزير المالية: زيادة في حصيلة الضرائب تؤكد المردود الايجابي لتنمية موارد الدولة

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وزير المالية: زيادة في حصيلة الضرائب تؤكد المردود الايجابي لتنمية موارد الدولة وزير المالية: زيادة في حصيلة الضرائب تؤكد المردود الايجابي لتنمية موارد الدولة

مصراوي Masrawy

07:44 م السبت 23 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت، إن الحصيلة الضريبية زادت بنسبة 10% بالإضافة إلى زيادة في الضرائب غير السيادية بنسبة 12.4%.

وأشار الوزير، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لافتتاح مبنى المديرية المالية الجديد، إلى أن هذه الزيادة جيدة في ظل مشروعات كبيرة تقام في كل مكان بمصر، ما يؤكد المردود الايجابي لتنمية موارد الدولة.وأكد على أنهم يسعون من خلال المراكز اللوجستية بتسهيل وتيسير وتبسيط الإجراءات، وحوكمة واقتصار زمن الإفراج الجمركي.

وأوضح وزير المالية أنه سيجري تطوير مراكز لوجستية أخرى فى نهاية مارس المقبل بما فيهم الدخيلة وبورتوفيق وسفاجا، وذلك ليعرف العالم كله أن التجارة من وإلى أفضل وأسرع.

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