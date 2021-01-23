وزير عراقي: سنطلب من واشنطن استمرار الحوار بين البلدين

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ)

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت إن العراق سيطلب من الولايات المتحدة الأمريكية استمرار الحوار بين البلدين.

وأضاف الوزير العراقي خلال محاضرةً بعنوان "السياسة الخارجيّة العراقيّة-التحديات والفرص" والتي استضافها في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية": "أننا سنطلب من الإدارة الأمريكيّة الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم، لبحث الموضوعات الأمنيّة والعسكريّة الخاصّة بتواجد القوات الأمريكية في العراق".

وتابع الوزير حسين قائلا: "إن عدد القوات الأمريكية بعد أن كان 5200 عنصر عسكري انتهى اليوم ليصبح 2500 عنصر ، ويُعد ذلك من مخرجات جولَتي الحوار الاستراتيجي الأولى والثانية".

وشدد وزير الخارجية العراقي على ضرورة الحفاظ على استقلال القرار الوطني في سياق الدستور والمشاورات السياسية التي تعكس وحدة الرؤية تجاه أهم القضايا المصيرية وأن السياسة الخارجيّة هي انعكاس لوحدوية القرارات والمواقف الوطنية.

وأوضح أن الوزارة تعتمد مبدأ التوازن والشراكات المتعددة والانفتاح على كلِّ الأطراف في إطار وعي الدستور والقوانين النافذة وفق مبادئ حُسن الجوار والثقافة والتاريخ وغيرها مما يشكّل ثوابت لعلاقة العراق بجيرانه، كلها محل إرتكان في خطابنا وحواراتنا مع جيراننا، إلا أن البناء على المتغيّرات يُعَد من الواقعيّة بمكان، ويدفع منفّذ السياسة الخارجيّة لاعتماد المصالح الوطنيّة والبناء عليها.

ومضى وزير الخارجية العراقي قائلاً: "إن أنطقة الأولويات تبدأ من حيث دول الجوار ثمّ دول الخليج لتشملَ جميع شركاء العراق وأصدقائه في أمريكا و أوروبا وآسيا والمجموعات الأخرى".

وأكد على أن العراق ماضٍ بتحقيق التزاماته مع شركائه في إطارٍ من الإستدامة والمصلحة الوطنية وليس غير ذلك والتزام الواقعيّة والوضوح كسبيلين لنيل ثقة الشعب وأصدقاء العراق.