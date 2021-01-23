أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يوجّه المستشفيات الجامعية بالتعامل مع أي سيناريوهات بشأن كورونا

Print
وزير التعليم العالي يوجّه المستشفيات الجامعية بالتعامل مع أي سيناريوهات بشأن كورونا وزير التعليم العالي يوجّه المستشفيات الجامعية بالتعامل مع أي سيناريوهات بشأن كورونا

مصراوي Masrawy

08:00 م السبت 23 يناير 2021

كتب- أسامة علي:

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات بشكل مباشر لمتابعة جاهزية مستشفيات العزل الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع ، والواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، بجامعة حلوان برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس، ورؤساء الجامعات.

وشدد وزير التعليم العالي على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة حال الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد، مؤكدًا استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل في أي وقت وفق معدلات الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن هناك تنسيق تام مع وزارة الصحة والسكان من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوفير اللقاح للفرق الطبية العاملين بمستشفيات العزل كأولية أولى.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن

تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

شبكة عيون الإخبارية