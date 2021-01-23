وزير التعليم العالي يوجّه المستشفيات الجامعية بالتعامل مع أي سيناريوهات بشأن كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات بشكل مباشر لمتابعة جاهزية مستشفيات العزل الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، والواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، بجامعة حلوان برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس، ورؤساء الجامعات.

وشدد وزير التعليم العالي على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة حال الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد، مؤكدًا استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل في أي وقت وفق معدلات الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن هناك تنسيق تام مع وزارة الصحة والسكان من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوفير اللقاح للفرق الطبية العاملين بمستشفيات العزل كأولية أولى.​