أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إحالة متهم اخترق هاتف سيدة وابتز ابنها إلى المحكمة الاقتصادية

Print
إحالة متهم اخترق هاتف سيدة وابتز ابنها إلى المحكمة الاقتصادية إحالة متهم اخترق هاتف سيدة وابتز ابنها إلى المحكمة الاقتصادية

مصراوي Masrawy

07:43 م السبت 23 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

اخترق شخص، هاتف مدرسة ثانوي وسرق صور خاصة بها، لم يتوقف عند هذا الحد بل استكمل فعلته، بابتزاز نجل المجني عليها بالصور المسروقة، مقابل مبلغ مالي، لكن بعد التقدم ببلاغ رسمي لإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ضُبط المتهم وحققت النيابة التي أمرت بإحالته إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية.

وتبين من التحقيقات أن المتهم اخترق حساب المجني عليها في مركز كوم حمادة بالبحيرة، والدخول عليه بطريق غير مشروع، والحصول على صورها من واتساب الخاص بها.

وأشارت إلى أن المتهم أرسل الصور على حساب نجل المجنى عليها وهدده بنشر تلك الصور وابتزازها ماديًا في حالة عدم دفع مقابل مادي له، ما يسيء لسمعتها وسبب لها أضرارا مادية وأدبية، كما أنه اخترق حسابها بطريق غير مشروع وبدون وجه حق بالمخالفة لقانون مكافحة التقنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

شبكة عيون الإخبارية