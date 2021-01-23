إحالة متهم اخترق هاتف سيدة وابتز ابنها إلى المحكمة الاقتصادية

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

اخترق شخص، هاتف مدرسة ثانوي وسرق صور خاصة بها، لم يتوقف عند هذا الحد بل استكمل فعلته، بابتزاز نجل المجني عليها بالصور المسروقة، مقابل مبلغ مالي، لكن بعد التقدم ببلاغ رسمي لإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ضُبط المتهم وحققت النيابة التي أمرت بإحالته إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية.

وتبين من التحقيقات أن المتهم اخترق حساب المجني عليها في مركز كوم حمادة بالبحيرة، والدخول عليه بطريق غير مشروع، والحصول على صورها من واتساب الخاص بها.

وأشارت إلى أن المتهم أرسل الصور على حساب نجل المجنى عليها وهدده بنشر تلك الصور وابتزازها ماديًا في حالة عدم دفع مقابل مادي له، ما يسيء لسمعتها وسبب لها أضرارا مادية وأدبية، كما أنه اخترق حسابها بطريق غير مشروع وبدون وجه حق بالمخالفة لقانون مكافحة التقنية.