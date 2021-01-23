أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

خاطر بروحه لإنقاذ أبرياء.. تكريم مصري أنقذ مبنى من حريق ضخم في إيطاليا

Print
خاطر بروحه لإنقاذ أبرياء.. تكريم مصري أنقذ مبنى من حريق ضخم في إيطاليا خاطر بروحه لإنقاذ أبرياء.. تكريم مصري أنقذ مبنى من حريق ضخم في إيطاليا

مصراوي Masrawy

07:34 م السبت 23 يناير 2021

كتب- أسامة علي:

أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشجاعة المواطن المصري "علي سيد صديق"، والمقيم في إيطاليا، لما قام به من عمل بطولي لإخماد حريق كبير نشب بأحد المباني في ميلانو، موضحة أن شجاعته ساهمت في إنقاذ عدد من الأرواح من موت محقق.

وتواصلت مكرم مع "علي سيد صديق"، لتهنئته عقب تكريمه من جانب عمدة مدينة ميلانو والمجلس المحلي وعدد من الجمعيات، مؤكدة أن المصري في أي مكان معروف بشهامته ورجولته وحرصه على مساعدة المحتاجين، وهو ما دفع "علي" للمخاطرة بروحه دون تردد، لإنقاذ أرواح أبرياء ومنع انفجار مبنى سكني ضخم في ميلانو بإيطاليا.

وخلال الاتصال، قدم المواطن المصري "علي سيد صديق" الشكر والتقدير لوزيرة الهجرة لحرصها الدائم على التواصل مع المصريين بالخارج والاهتمام بشئونهم؛ وهو ما لمسه شخصيا.

وأضاف صديق أنه فخور أنه مصري، وأنه حريص كل الحرص عقب تكريمه عند إجراء أية أحاديث صحفية بأن يتم ذكر كلمة "المواطن المصري" قبل اسمه، معربًا عن سعادته لتواصل السفيرة نبيلة مكرم معه لتهنئته، مثنًا ما تقوم به من جهد لرعاية المصريين بالخارج.

كما أعرب عن سعادته بما يحدث على أرض من تنمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح لديه نظرة ثاقبة لما يقوم به من مشروعات تنموية، والتي من شأنها إحداث طفرة غير مسبوقة للدولة المصرية، وخصوصًا القطار السريع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

شبكة عيون الإخبارية