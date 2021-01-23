أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

استقالة زعيم الحزب المحافظ فى ويلز بعد جدل حول الإغلاق

Print
استقالة زعيم الحزب المحافظ فى ويلز بعد جدل حول الإغلاق استقالة زعيم الحزب المحافظ فى ويلز بعد جدل حول الإغلاق

مصراوي Masrawy

07:29 م السبت 23 يناير 2021

لندن - (د ب أ)

استقال زعيم حزب المحافظين في ويلز، بول ديفيز، بعد خلاف بشأن تناول المشروبات الكحولية في مبنى البرلمان الويلزي في انتهاك واضح للحظر المفروض على المشروبات الكحولية للحد من انتشار .

وذكرت وكالة أنباء "برس أسوسييشن" البريطانية، أن ديفيز قال اليوم السبت إن الجدل بشأن الواقعة أصبح "إلهاء".

ونقلت عنه الوكالة القول: "من أجل حزبي وصحتي وضميري، لا يمكنني ببساطة الاستمرار في المنصب".

وأضاف: "لذلك، أستقيل من منصبي كزعيم للمحافظين الويلزيين في برلمان ويلز بأثر فوري".

وكان ديفيز يتناول مشروبات كحولية مع مجموعة من الساسة الآخرين في أحد مبانى "سينيد" أو البرلمان الويلزي، في 8 و9 ديسمبر بعد أن فرضت الويلزية حظرا على تقديم المشروبات الكحولية في الحانات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن

تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

شبكة عيون الإخبارية