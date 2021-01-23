استقالة زعيم الحزب المحافظ فى ويلز بعد جدل حول الإغلاق

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لندن - (د ب أ)

استقال زعيم حزب المحافظين في ويلز، بول ديفيز، بعد خلاف بشأن تناول المشروبات الكحولية في مبنى البرلمان الويلزي في انتهاك واضح للحظر المفروض على المشروبات الكحولية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "برس أسوسييشن" البريطانية، أن ديفيز قال اليوم السبت إن الجدل بشأن الواقعة أصبح "إلهاء".

ونقلت عنه الوكالة القول: "من أجل حزبي وصحتي وضميري، لا يمكنني ببساطة الاستمرار في المنصب".

وأضاف: "لذلك، أستقيل من منصبي كزعيم للمحافظين الويلزيين في برلمان ويلز بأثر فوري".

وكان ديفيز يتناول مشروبات كحولية مع مجموعة من الساسة الآخرين في أحد مبانى "سينيد" أو البرلمان الويلزي، في 8 و9 ديسمبر بعد أن فرضت الحكومة الويلزية حظرا على تقديم المشروبات الكحولية في الحانات.