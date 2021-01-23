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إصابة 40 شرطيًا في احتجاجات للإفراج عن نافالني بموسكو

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إصابة 40 شرطيًا في احتجاجات للإفراج عن نافالني بموسكو إصابة 40 شرطيًا في احتجاجات للإفراج عن نافالني بموسكو

مصراوي Masrawy

07:16 م السبت 23 يناير 2021

موسكو - (د ب أ)

أصيب أكثر من 40 من رجال الشرطة، خلال احتجاجات لإطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني في موسكو، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأشارت التقارير إلى أن الإصابات طفيفة ولم يتم نقل أي من رجال الشرطة إلى المستشفى. وقيل إن المتظاهرين ألقوا كرات الثلج على خدمات الطوارئ، وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء بأنه تم إلقاء طلاء أبيض على ثلاثة من رجال الشرطة .

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي تظهر فيه اللقطات التي تم تداولها عبر الإنترنت الاعتقالات الوحشية للمتظاهرين من قبل عناصر ملثمة من قوات الأمن.

ويتجمع المئات في وسط المدينة مع حلول المساء. ودعتهم الشرطة إلى العودة إلى منازلهم وأغلقت عدة شوارع حول الكرملين.

وقامت الشرطة التي ترتدي الدروع بدفع المتظاهرين بشكل متكرر ، مما أدى إلى وقوع اشتباكات. وتشير تقارير إعلامية إلى إصابة العديد من المتظاهرين، إلا أن الأعداد الدقيقة لم تتوافر في البداية.

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