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متحدث الرئاسة ينشر صور افتتاح الرئيس لمشروع الفيروز في بورسعيد

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متحدث الرئاسة ينشر صور افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز في بورسعيد متحدث الرئاسة ينشر صور افتتاح الرئيس لمشروع الفيروز في بورسعيد

مصراوي Masrawy

07:27 م السبت 23 يناير 2021

(مصراوي):

افتتاح الرئيس عبدالفتاح صباح اليوم السبت مشروع الفيروز للاستزراع السمكي في شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس السيسي.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية، صور زيارة الرئيس السيسي للمشروع صباح اليوم.

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مصراوي Masrawy

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