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وفاة طفل وإصابة 6 آخرين بكورونا في المنوفية خلال 4 أشهر

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وفاة طفل وإصابة 6 آخرين بكورونا في المنوفية خلال 4 أشهر وفاة طفل وإصابة 6 آخرين بكورونا في المنوفية خلال 4 أشهر

مصراوي Masrawy

07:37 م السبت 23 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف مصدر مطلع في مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، عن إصابة 7 أطفال بفيروس كورونا المستجد، في الأشهر الأربعة الأخيرة "أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر" من العام المُنصرم 2020، وشهر يناير 2021 الجاري.

وأكد المصدر، خلال تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن أحد الأطفال المُصابين توفي مُصابًا بفيروس كورونا، بعد تدهور حالته الصحية بسبب معاناته من أحد الأمراض المُزمنة.

وأشار المصدر – فضل عدم نشر اسمه – إلى أن إصابات الأطفال تنال اهتمامًا بالغًا داخل المستشفيات بالمنوفية، لكن التأكد من حالات الاشتباه بفيروس كورونا بين الأطفال لم تعُد تؤكدها المسحة الطبية لذا يواجه الأطباء صعوبة في هذا الأمر.

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