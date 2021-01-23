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حاول خداع الشرطة.. عامل يزعم العثور على جثة زوجته.. وأمن سوهاج يكشف اللغز

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حاول خداع الشرطة.. عامل يزعم العثور على جثة زوجته.. وأمن سوهاج يكشف اللغز حاول خداع الشرطة.. عامل يزعم العثور على جثة زوجته.. وأمن سوهاج يكشف اللغز

مصراوي Masrawy

07:30 م السبت 23 يناير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:
كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، مساء اليوم السبت، غموض العثور على ربة منزل جثة هامدة غارقة في دمائها داخل غرفة النوم بمنزل أسرتها بمركز شرطة أخميم.
تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم بورود بلاغًا من "م" عامل ويقيم دائرة المركز بالعثور على زوجته "س" غارقة في دمائها وبها عدة إصابات علي فراش الزوجية عقب استيقاظه من النوم.
انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبين أن المجني عليها مسجاة على السرير تردي كامل ملابسها وبها أثار دماء وعدة إصابات متفرقة بالرأس والوجه.
وأفاد المبلغ المذكور أنه عقب استيقاظه من النوم وجد زوجته غارقة في دمائها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وأشار إلي أن المجني عليها تمر بحالة نفسية سيئة بعد زيارتها الأخيرة للمقابر، محاولًا خداع جهات التحقيق.
وتبين من التحريات عدم صحة ما جاء بأقوال الزوج، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بسبب الخلافات الأسرية، وأرشد عن السلاح المستخدم "سلاح أبيض".
اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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