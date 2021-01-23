★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

عمان - (د ب أ)

وصل وفد حوثي، اليوم السبت، إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بخصوص تبادل الأسرى بين الطرفين.

وقال رئيس ملف الأسرى في جماعة الحوثي عبدالقادر المرتضى في تغريدة عبر حسابه على تويتر "‏وصلنا إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الٲسرى برعاية الٲمم المتحدة".

وأضاف المرتضى: "نٲمل ٲن يُكتب لهذه الجولة النجاح في تحرير ٲكبر عدد من الٲسرى والمعتقلين من كل الٲطراف".

ولم يصدر أي تعليق من قبل الحكومة اليمنية حول هذه المفاوضات.

وسبق أن نجحت عدة صفقات تبادل أسرى بين الحكومة والحوثيين، برعاية الأمم المتحدة وبوساطات محلية.