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غدًا.. وزيرة الصحة تعلن التفاصيل الكاملة لحملة التطعيم بلقاح كورونا

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غدًا.. وزيرة الصحة تعلن التفاصيل الكاملة لحملة التطعيم بلقاح كورونا غدًا.. وزيرة الصحة تعلن التفاصيل الكاملة لحملة التطعيم بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

07:18 م السبت 23 يناير 2021

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تطعيم لقاح للأطقم الطبية، غدًا الأحد، من مستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح الغد، مؤتمرًا صحفياً بمحيط مستشفى أبوخليفة؛ للإعلان عن خطة توزيع اللقاح، خلال الأيام المقبلة، والمستشفيات التي سيتم بدء التطعيم بها تباعا.

كان الرئيس عبدالفتاح ، أعلن بدء التطعيم بلقاح كورونا الصيني "سينوفارم" غدًا الأحد، للأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.

وأضاف الرئيس في لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد أن ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري، نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا، وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.

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