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رسميًا.. "حي جديد" في الإسكندرية.. والمحافظ يكشف التفاصيل

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رسميًا.. "حي جديد" في الإسكندرية.. والمحافظ يكشف التفاصيل رسميًا.. "حي جديد" في الإسكندرية.. والمحافظ يكشف التفاصيل

مصراوي Masrawy

07:09 م السبت 23 يناير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية على اعتماد توصيات لجنة التقسيم الإداري برئاسة السكرتير العام المساعد على إنشاء حي المنتزة ثالث. وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، سيجري عرض القرار على رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك.وأوضح المحافظ في تصريح له، اليوم السبت، أن القرار يأتي لصالح المواطن السكندري لتخفيف الضغط على أحياء المنتزة أول وثان، نظرا للكثافة السكانية العالية بتلك الأحياء. وأضاف الشريف، أنه سيجري إنشاء مبنى خدمات متكامل لحي المنتزة ثالث، موجهًا بالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية لبدء الأعمال وسرعة التنفيذ.حضر جلسة المجلس التنفيذي كل من الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء الأحياء.

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